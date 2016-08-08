Тука заверил, что украинцы не почувствуют военного положения в случае его введения

Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я не вижу необходимости в этом. Если мы этого не сделали в начале всех этих событий, то сейчас я, например, не вижу (ничего) особенного, что надо делать", - говорит заместитель министра.

При этом он отмечает, что военное положение в случае его введения не будет ощутимым для большинства граждан.

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"Я специально пересмотрел закон "О военном положении".... Вот, извините, в обществе достаточно часто царит такая мысль... Там показывают, как поймали какого-то коррупционера или того же самого Ефремова. Вот было бы у нас военное положение, мы бы сейчас одного расстреляли, другого повесили. Ну это же бред! Ничего этого в законе "О военном положении" нет, вся судебная ветвь власти продолжает работать в привычном режиме. Есть определенные ограничения относительно автопарка, есть военные комендатуры, но подавляющее большинство гражданских даже и не почувствуют этого", - заявил Тука.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов призвал не бояться введения военного положения и не паниковать. 19 июля он заявил, что в случае обострения ситуации в зоне АТО Рада может рассмотреть вопрос о введении военного положения.