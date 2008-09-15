Украинцев среди погибших в ДТП в Египте нет

Граждан Украины среди погибших в результате аварии туристического автобуса 15 сентября вблизи г. Рас Судр (Синайский полуостров) нет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет.

Четверо украинских туристов получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницы г. Каир и г. Шарм-Аль-Шейх. (Ранее сообщалось, что среди погибших есть один гражданин Украины).

Во исполнение поручения Департамента консульской службы, Посольство Украины в АРЕ отправило к месту госпитализации украинских граждан сотрудников консульского отдела с целью выяснения обстоятельств аварии и предоставления помощи соотечественникам.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Египте и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября вблизи г. Рас Судр автобус, который перевозил иностранных туристов, в том числе 6 граждан Украины, столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП 12 человек погибли (7 иностранных граждан и 5 граждан Египта) и 37 получили ранения.