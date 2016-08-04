Как в Киеве отпраздновали первый День Нацполиции (фоторепортаж)

Основные торжества по случаю первого профессионального праздника украинских полицейских произошли на Софиевской площади в Киеве с участием рядовых сотрудников полиции и их руководства, в частности, и начальника Нацполиции Хатии Деканоидзе. В своем приветственном слове она поздравила подчиненных и пожелала им дальнейших успехов в работе на благо общества.

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Молодые сотрудники и сотрудницы полиции выстроились на торжественное построение и исполнили государственный гимн Украины.

При этом не все из присутствующих на площади остались довольны работой Нацполиции - некоторые держали плакаты с надписями вроде "Новая полиция - старые порядки".

Как сообщал УНИАН, по последним данным, в первом полугодии 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015-го, прирост тяжких преступлений и преступлений средней тяжести составил 23-26%.