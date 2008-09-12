Тимошенко: газовые хранилища должны быть наполнены украинским газом

Украина на сегодняшний день ведет переговоры с «Дойче Банком» о привлечении средств на закупку газа для заполнения газохранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила корреспонденту УНИАН, комментируя предмет переговоров между НАК «Нафтогаз Украины», «Газпромом» и «Дойче Банком» во Франкфурте-на-Майне. (Как сообщал УНИАН, 11 сентября во Франкфурте-на-Майне состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления Deutsche Bank AG Йозефа АКЕРМАННА при участии председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ.)

«Мы ведем переговоры с «Дойче Банком», но не для погашения долгов «Нафтогаза», потому что у нас нет долгов (перед Россией за газ – УНИАН), а для того, чтобы выкупить в газовые хранилища дополнительный объем газа, который будет куплен по сегодняшней цене и на достаточно длительную перспективу, обеспечив стабильность функционирования газового рынка Украины», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также уточнила, что объемы этого газа будут зависеть от объема кредита.

«Мы работаем над тем, чтобы газовые хранилища были наполнены именно украинским газом, так как за последние годы Украина, к сожалению, не имела в своих хранилищах ни одного кубометра газа, все было забрано практически неукраинскими структурами», - отметила она.