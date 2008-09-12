Ющенко провел встречу с директором Лувра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с президентом-директором музея Лувр Анри ЛУАРЕТТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в ходе разговора, который состоялся на территории культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», В.ЮЩЕНКО и А.ЛУАРЕТТ вместе осмотрели ход реконструкции этого объекта.

Президент информировал французского гостя о планах относительно создания «Мистецького арсенала», отметив, что сегодня на этом объекте сосредоточены значительные усилия власти и общественности. Он выразил надежду, что украинский музейный комплекс после своего открытия сможет наладить эффективное сотрудничество с Лувром и другими известными мировыми музеями. Как отметил В.ЮЩЕНКО, можно было бы проработать вопрос о проведении на площадях «Мистецького арсенала» и ведущих музеев Украины выставок из коллекции Лувра, в частности произведений эпохи Возрождения, полотен «малых голландцев».

По мнению Президента, в контексте сотрудничества французским зрителям было бы интересно ознакомиться с памятниками украинского культурного наследия. Речь может идти о ретроспективной выставке украинского изобразительного искусства ХІХ - начала ХХ ст. (из коллекции Национального художественного музея Украины, Национальной картинной галереи им. Айвазовского и тому подобное), экспозиции украинской иконы XII-XVIII ст.

Глава государства отдельно поблагодарил А.ЛУАРЕТТА за содействие в представлении в Украине луврской выставки бронзовой скульптуры из коллекции Людовика ХІV, открытие которой состоится сегодня в Национальном заповеднике «София Киевская». По убеждению В.ЮЩЕНКО, подобные этой акции позволяют украинцам и французам почувствовать единство восточной и западной культурных традиций Европы.