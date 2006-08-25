Есть ли претензии к украинским авиадиспетчерам
22:36, 25 августа 2006Общество
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Информация от министра транспорта
Говоря о причинах катастрофы российского Ту-154 в Донецкой области 22 августа, министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ отметил, что, по мнению технической комиссии, пока нет никаких оснований предъявлять претензии к диспетчерской службе Украины.
Министр сказал, что публикации в прессе об ошибках диспетчеров не имеют под собой оснований.
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