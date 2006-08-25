Есть ли претензии к украинским авиадиспетчерам

Говоря о причинах катастрофы российского Ту-154 в Донецкой области 22 августа, министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ отметил, что, по мнению технической комиссии, пока нет никаких оснований предъявлять претензии к диспетчерской службе Украины.

Министр сказал, что публикации в прессе об ошибках диспетчеров не имеют под собой оснований.