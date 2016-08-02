В России 90 человек госпитализированы из-за вспышки сибирской язвы, один ребенок умер

Накануне стало известно, что у восьми оленеводов в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердился диагноз "сибирская язва", от опасной инфекции вчера скончался 12-летний ребенок, передает ТАСС.

Уже на утро сегодняшнего дня число госпитализированных в больницу из очага сибирской язвы на Ямале выросло до 90 человек. Среди госпитализированных около 50 детей.

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"Каждый человек с малейшими отклонениями в состоянии здоровья - царапины, фурункулы, начесы, насморк - направляется на дополнительное обследование в окружную больницу. Было принято решение проверить всех детей оленеводов, даже при отсутствии признаков недомогания", - цитирует издание слова пресс-секретаря губернатора Натальи Хлопуновой.

Последний раз сибирская язва на Ямале была зафиксирована 75 лет назад - в 1941 году.