Почти 100 абитуриентов из Крыма поступили в украинские вузы - Минобразования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель министра образования Украины Инна Совсун во время брифинга на тему: «Вступительная кампания-2016: результаты и выводы».

Читайте такжеАбитуриенты подали уже более миллиона заявлений в вузы - МОН

«Есть некоторая аналитика, которая касается Крыма. По Крыму были зачислены, потому что они по отдельным квотам шли, поэтому их видим скорее, - до 100 абитуриентов», - сказала она.

Совсун напомнила, что абитуриенты с оккупированных территорий Донбасса, согласно изменениям законодательства, получили право поступать в эвакуированные вузы по результатам вступительных экзаменов, а не ВНО.

«К сожалению, еще нет окончательной цифры, чтобы посмотреть количество зачисленных именно с этой территории, потому что часть из них всё же пошли на ВНО и они пошли в общем потоке абитуриентов», - добавила она.