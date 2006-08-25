Некоторые проблемы стали ближе и понятнее

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вместе со своим заместителем – секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ провели встречи с киевлянами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и О.ДОВГИЙ посетили праздничный Крещатик и лично поздравили киевлян и гостей украинской столицы с Днем независимости.

Кроме того, Киевский городской председатель и секретарь Киевсовета побывали на нескольких рынках Киева, где пообщались с посетителями и работниками этих рынков. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ записывал проблемы киевлян для последующего их решения. По некоторым из них мэр Киева сразу дал необходимые распоряжения.

По словам О.ДОВГОГО, сегодняшнее общение с киевлянами добавило не только позитивные эмоции в эти праздничные дни, но и сделало некоторые проблемы жителей столицы ближе и понятнее для команды мэра. О.ДОВГИЙ заверил, что подобные встречи с киевлянами станут традиционными.