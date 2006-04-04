ВР нашла способ обойти вето Президента

Верховная Рада Украины приняла в новой редакции Закон Украины „О внесении изменения в статью 1 Закона Украины „О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 242 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон запрещает на 2006-2008 гг. приватизацию пакета акций, принадлежащих государству в статном фонде открытого акционерного общества „Укрнафта”. В ранее принятом законе предлагалось запретить приватизацию до 2007 года. Но Президент предлагал отклонить Закон. Президент отмечал, что правительство не было привлечено к решению вопроса относительно приватизации пакета акций, принадлежащего государству в уставном фонде открытого акционерного общества „Укрнафта”.

Закон Украины „О внесении изменения в статью 1 Закона Украины „О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” (в дальнейшем - Закон) был принят 4 октября 2005 года.

Но 31 октября 2005 года Президент Украины вернул Закон в Верховную Раду со своими предложениями.

Парламент 15 декабря 2005 года снова принял Закон. Однако 5 января 2006 года Президент во второй раз вернул Закон в Верховную Раду.

В третий раз Закон был принят 23 февраля 2006 года. В очередной раз Президент вернул Закон со своими предложениями в парламент 17 марта 2006 года.

Кроме того Верховная Рада приняла в новой редакции Закон Украины „О внесении изменения в статью 1 Закона Украины „О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации”. За проголосовали 254 народных депутата из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон запрещает на 2006 – 2008 годы приватизацию Открытого акционерного общества „Завод „Маяк” (г. Киев). Как и предыдущий закон, Президент предлагал отклонить на тех же основаниях.

Закон Украины „О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” был принят Верховной Радой Украины 7 июля 1999 года. Этот закон определяет перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы.

6 октября 2005 года проект был принят как Закон. Однако Президент применил право вето относительно него и вернул для повторного рассмотрения народными депутатами со своими предложениями.

Парламент 11 января 2006 года снова принял Закон. Однако 26 января 2006 года Президент во второй раз вернул Закон в Верховную Раду.

В третий раз Закон был принят 23 февраля 2006 года. В очередной раз Президент вернул Закон со своими предложениями в парламент 17 марта 2006 года.