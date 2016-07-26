В МВД ожидают, что новые штрафы и видеофиксация дисциплинируют водителей

Такое мнение высказал председатель общественного совета МВД, советник министра Владимир Мартыненко сообщает "Радио Свобода".

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«Очень большую роль играет самодисциплина. Для кого-то 10 200 гривен за первое нарушение небольшие деньги, а для кого-то уже очень огромная сумма, которую трудно собрать. Со вторым случаем за год штраф возрастает уже до 20 400 гривен, а уже с третьим случаем за год – до 40 800 гривен вместе с конфискацией транспортного средства. Эта превентивная мера будет действовать, чтобы водители не садились за руль пьяными», – отметил Мартыненко.

Также он напомнил, что за два-три года в Украине заработает автоматическая видеофиксация превышения скорости и это, по мнению Мартыненко, должно улучшить ситуацию на дорогах.

По его словам, сейчас несколько камер работают в тестовом режиме, но уже осенью нарушители начнут получать так называемые письма счастья.

«Эти камеры, фиксируя превышение скорости в автоматическом режиме, тоже будут приучать к самодисциплине, потому что когда человеку придет одно, второе, третье сообщение о штрафе, то это сильно снизит количество случаев превышения скорости», – считает Мартыненко.

В Украине в несколько раз увеличились штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. 25 июля соответствующий закон, принятый Верховной Радой, подписал президент Украины Петр Порошенко.

За последние полгода в Украине произошло 72 208 дорожно-транспортных происшествий, это на 20% больше, чем за предыдущее полугодие, свидетельствует официальная статистика МВД. В них погибли 1417 человек, это на 14% меньше, чем во второй половине 2015 года.

Вождение в нетрезвом состоянии является второй по распространению главной причиной ДТП, ее доля за полгода выросла на 26%. На первом месте остается превышение скорости, на третьем – нарушения правил маневрирования.