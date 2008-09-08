Что влияет на курс доллара в Украине, и каким он будет к концу года

Политическая ситуация имеет негативное влияние на состояние украинской валюты на наличном рынке.

Такое мнение УНИАН высказал советник председателя правления «Укргазбанка» Александр ОХРИМЕНКО.

«Я считаю, что существенное влияние на курс, особенно наличный, имеет политическая ситуация. Как правило, в результате различных политических катаклизмов люди стараются приобрести доллары, отойти немножко в сторону, и посмотреть, что будет», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

По словам банкира, спрос на валюту, плюс отрицательное сальдо внешней торговли будут оказывать давление на национальную валюту в сторону девальвации. «На сегодняшний момент мы наблюдаем девальвацию гривни. Есть такие прогнозы, и, я думаю, что, скорее всего, оно так будет, до конца года мы будем видеть существенную девальвацию гривни. Для этого есть все основания», - сказал А.ОХРИМЕНКО.

По его мнению, курс может достичь уровня 4,9-5 грн./долл. При этом А.ОХРИМЕНКО считает, что наиболее приближенным к рыночному является курс 4,9 грн./долл.

Справка УНИАН. В конце августа – начале сентября т.г. курс гривни к доллару начал постепенно снижаться. Безналичные котировки достигали 4,77-4,80 грн./долл., а в обменниках американскую валюту продавали по 4,8-4,9 грн./долл.