В Тернополе задержали двух налоговиков, получивших взятку талонами на бензин (фото)

18:12, 23 июля 2016
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Тернополе двух работников фискальной службы, которые вымогали деньги у местного предпринимателя.

ssu.gov.ua

Как сообщает пресс-центр СБУ, ревизоры-инспекторы Главного управления ГФС в Тернопольской области требовали у коммерсанта деньги за невзимание якобы наложенных по результатам проверки штрафных санкций.

Для устрашения предпринимателя они озвучили сумму штрафа в размере 500 тысяч гривень. В результате "торгов" бизнесмен согласился заплатить ревизорам почти 5 тысяч гривень талонами на бензин.

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Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью фискальной службы задержали инспекторов в Тернополе возле железнодорожного вокзала во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

ssu.gov.ua
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