В Тернополе задержали двух налоговиков, получивших взятку талонами на бензин (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Тернополе двух работников фискальной службы, которые вымогали деньги у местного предпринимателя.
Как сообщает пресс-центр СБУ, ревизоры-инспекторы Главного управления ГФС в Тернопольской области требовали у коммерсанта деньги за невзимание якобы наложенных по результатам проверки штрафных санкций.
Для устрашения предпринимателя они озвучили сумму штрафа в размере 500 тысяч гривень. В результате "торгов" бизнесмен согласился заплатить ревизорам почти 5 тысяч гривень талонами на бензин.
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Сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и внутренней безопасностью фискальной службы задержали инспекторов в Тернополе возле железнодорожного вокзала во время получения взятки.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.