Погода на 8 - 12 сентября

Завтра в Украине будет жарко и сухо, только в западных областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 8 сентября в стране переменная облачность. Без осадков, только днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей и Закарпатье до 20°, днем 27-32°, на крайнем западе местами 24-27°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

9-10 сентября в Украине переменная облачность. В западных, северных областях и в Винницкой области небольшие дожди, местами грозы; температура 9 сентября ночью 11-16°, днем 21-26°; 10 сентября дальнейшее понижение температуры ночью до 7-12°, днем до 18-23°. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°, днем 9 сентября 27-32°, 10 сентября 23-28°. Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. .

11-12 сентября в Украине временами небольшие, на Левобережье умеренные дожди, лишь 11 сентября в южной, а 12 сентября в северной части без существенных осадков. Дальнейшее постепенное понижение температуры ночью до 5-11° тепла, днем до 12-18°; в южной части и восточных областях ночью до 9-15°, днем до 19-26°.

В Киеве 8 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.

9-10 сентября переменная облачность. Небольшие дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура 9 сентября ночью 11-16°, днем 21-26°; 10 сентября дальнейшее понижение температуры ночью до 7-12°, днем до 18-23°.

11 сентября в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди, 12 сентября без существенных осадков. Дальнейшее постепенное понижение температуры ночью до 5-11° тепла, днем до 12-18°.