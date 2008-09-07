На фестивале «Кино-Ялта 2008» раздали золотые яблоки

Главный приз на VIII фестивале продюсерского кино Украины и России «Кино-Ялта» – «Большое Золотое яблоко» – завоевал фильм Оксаны БЫЧКОВОЙ «Плюс один» (Россия).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-центр фестиваля.

Приз «Золотое яблоко» «За лучшую режиссерскую работу» жюри «Кино-Ялты 2008» вручило режиссеру Роману БАЛАЯНУ за картину «Райские птицы» (Украина).

«Золотое яблоко» за лучшее исполнение женской роли досталось актрисе Мадлен ДЖАБРАИЛОВОЙ — исполнительнице роли в российской картине «Плюс один».

«Золотое яблоко» «За лучшую мужскую роль» получил актер Гоша КУЦЕНКО за роль в фильме «13 месяцев» (Украина).

Специальный приз — «За верность профессии» — организационный комитет и дирекция фестиваля «Кино-Ялта» вручили режиссеру Станиславу ГОВОРУХИНУ.

Как сообщал УНИАН, 2-6 сентября в Ялте проходил VIII Международный фестиваль продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта». На фестивале были представлены фильмы конкурсной и внеконкурсной программ. В конкурсной программе участвовали по 4 фильма от России и Украины. Жюри фестиваля возглавлял режиссер Павел ЧУХРАЙ. Гала-показы фильмов внеконкурсной программы проходили для широкой аудитории под открытым небом на Набережной Ялты. Во время «Кино-Ялты» также был представлен фестиваль «Забытое кино» - показаны несколько фильмов советского периода, которые могли бы претендовать на актуальность и в наши дни.

Организатором кинофестиваля уже несколько лет является компания «Интерфест» (Москва).