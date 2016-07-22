В Днепре создают туристические маршруты по следам скифов

В Днепре разрабатывают туристические маршруты с акцентом на памятниках древних скифов, когда-то живших на этих землях, а именно к их курганам и площадкам. Об этом рассказал глава департамента экономического развития ОГА Алла Кефели, передает 056.ua.

Читайте такжеВозле Днепра собираются построить "социальный" рынок из демонтированных киосков-нарушителей

Еще два года назад власти области подписала резолюцию о развитии межкультурного сотрудничества в вопросах скифов с Азербайджаном.

"В области активно развивается "зеленый туризм". Можно прикоснуться к национальным традициям в усадьбах и этнохуторах во время экскурсий. Сейчас же мы планируем обновить туристические маршруты, и жители области смогут ознакомиться с древними курганами и площадками. Эти археологические памятники практически в каждом уголке региона", - отметила Алла Кефели, глава департамента экономического развития ОГА.

Для реализации проекта "Скифский путь", который был почти забыт, сейчас власть Днепропетровщины привлекла археологов, историков и волонтеров.