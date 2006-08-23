Президент инициировал дополнительное расследование в деле Чорновила

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициировал проведение дополнительного расследования обстоятельств гибели выдающегося государственного и общественного деятеля Вячеслава Чорновила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня после торжественной церемонии открытия памятника В.Чорновилу в Киеве.

«Мы сейчас возвращаемся опять к тому вопросу (гибели) в виде очередного и нового поручения, которое дал я как Президент», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы должны выйти на какие-то другие выводы, исходя из тех материалов, которые сегодня уже накопились в прокуратуре, в следственных органах, выводы, которые скорее подведут нас к тому, что это не было бытовой историей - но я не хочу опережать расследование», - добавил он.

По мнению Президента, и для власти, и для правоохранителей довести это дело до конца является делом профессиональной совести и гражданского достоинства.

В свою очередь, на торжественной церемонии открытия памятника В.Чорновилу лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК отметил: «Его жизнь была оборвана уже в независимой Украине при невыясненных до этого дня обстоятельствах. В этой связи хотел бы обратиться от имени Народного руха Украины к правоохранителям – это не только ваш конституционный долг расследовать это дело, это ваша обязанность перед нацией».

Он отметил, что В.Чорновил был выдающимся политическим деятелем Украины, был совестью нации и сумел выстоять перед тоталитарным государством. По словам Б.ТАРАСЮКА, открытие памятника в канун 15-й годовщины Независимости и 150-й годовщины со дня рождения Ивана Франко символично.

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что жизненный путь В.Чорновила является примером безграничного патриотизма, служения украинскому народу и любви к своей земле.

Справка УНИАН. В.Чорновил возглавлял самую большую партию национально-демократической ориентации - Народный Рух Украины. Со времени образования Руха осенью 1989 г. он был одним из его лидеров, а после преобразования Руха в партию в декабре 1992 года стал ее председателем. С 1990 года избирался депутатом украинского парламента. В.Чорновил - автор ряда книг, известный публицист.

В.Черновил погиб в автокатастрофе в марте 1999 года. По официальной версии МВД, он погиб в результате случайного ДТП под Киевом: автомобиль В.Чорновила врезался в "КамАЗ" с прицепом, который разворачивался на дороге. Соратники В.Чорновила считают его гибель политическим убийством.

НРУ создал специальную комиссию для проведения самостоятельного расследования обстоятельств гибели своего лидера.

21 марта лидер НРУ Борис ТАРАСЮК выразил надежду, что в этом году будет поставлена точка в расследовании гибели В.Чорновила и виновные предстанут перед судом.