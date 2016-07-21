На Львовщине к 925-летию Дрогобыча выпустят юбилейную монету и почтовую марку

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-службу горисполкома.

Отмечается, что по случаю этой даты будет выпущена юбилейная монета и почтовая марка. Мероприятия будут проводиться несколько дней. Предполагается проведение спортивных соревнований и марафонов, молодежных выступлений, выставок, конкурсов и других достопримечательностей. Торжества и праздничный концерт состоятся 21 сентября.

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Поскольку история Города тесно связана с добычей соли, то в этом году впервые планируется массово популяризировать изделия и блюда из соли. Одной из таких визитных карточек города является кофе с щепоткой соли.

На празднования 925-летия ожидается приезд первых лиц государства и иностранных делегаций.

Напомним, недавно Верховной Радой Украины было принято решение о внесении празднования 925-летия Дрогобыча в перечень памятных дат и юбилеев в 2016 году. Читайте больше здесь: http://zik.ua/news/2016/07/21/do_925richchya_drogobycha_vypustyat_yuvileynu_monetu_ta_poshtovu_marku_718547