В МВД предупредили о готовности в случае необходимости применить "непопулярные методы" во время "крестного хода"

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом говорилось на межведомственном совещании под председательством заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

На совещании решили создать координационный совет для охраны публичной безопасности и порядка во время «крестного хода». В него войдут представители правоохранительных органов – МВД, полиции, Нацгвардии, СБУ, прокуратуры. «Мы не допустим ни одной капли крови, но, в случае необходимости – будем использовать и непопулярные методы», – заявил Яровой.

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Во встрече приняли участие глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, заместитель командующего Национальной гвардией Украины Николай Балан, а также представители общественности и духовенства.