На Фестивальном причале Днепра открыли новый Шар желаний (фоторепортаж)

12:15, 15 июля 2016
Общество
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В четверг вечером на Фестивальном причале в Днепре состоялось торжественное открытие обновленного Шара желаний.

УНИАН

Теперь снова по старой традиции жители Днепра и гости города смогут фотографироваться возле символа города и загадывать желания, пишет 056.ua.

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Отмечается, что в феврале 2014 года один из символов города был разбит.

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