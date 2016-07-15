На Фестивальном причале Днепра открыли новый Шар желаний (фоторепортаж)

Теперь снова по старой традиции жители Днепра и гости города смогут фотографироваться возле символа города и загадывать желания, пишет 056.ua.

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Отмечается, что в феврале 2014 года один из символов города был разбит.