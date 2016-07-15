На Фестивальном причале Днепра открыли новый Шар желаний (фоторепортаж)
12:15, 15 июля 2016Общество
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В четверг вечером на Фестивальном причале в Днепре состоялось торжественное открытие обновленного Шара желаний.
В Днепре обновили Шар желаний / УНИАН
Теперь снова по старой традиции жители Днепра и гости города смогут фотографироваться возле символа города и загадывать желания, пишет 056.ua.
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Отмечается, что в феврале 2014 года один из символов города был разбит.
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