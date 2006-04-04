В Украине подешевеет грузинское вино?

Грузия намерена обсудить с Украиной возможность расширения рынка винной продукции в связи с введением Россией запрета на ввоз грузинских вин на свою территорию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Грузии Гела БЕЖУАШВИЛИ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украина Борисом ТАРАСЮКОМ.

Он назвал «безосновательным и предвзятым» отношение к винной продукции Грузии со стороны России.

«Мы будем обсуждать вопросы с нашими партнерами, в частности, с Украиной, чтобы расширить рынок грузинских вин в Украине и на территории других партнеров», - сказал Г.БЕЖУАШВИЛИ.

По его словам, Грузия проводит консультации с российской стороной относительно запрета импорта грузинских вин и получила заверения, что это «технические вопросы».

По словам Г.БЕЖУАШВИЛИ, много вопросов вызывает тот факт, что остановлен весь экспорт грузинских вин по причинам несоответствия стандартам.

«Нам очень не хочется верить, что это экономические санкции, но форма принятия этих решений более похожа на политические решения, чем технические и экономические вопросы», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли запрет России на импорт грузинских вин «торговой войной», Б.ТАРАСЮК, в свою очередь, отметил, что он бы избегал терминологии «торговые войны».

Б.ТАРАСЮК напомнил, что у нас и в прошлом были проблемы, связанные с торгово-экономическими вопросами с РФ. «Я бы не драматизировал эту ситуацию, а просто надо дать возможность специалистам в области сельского хозяйства разобраться и урегулировать эти вопросы», сказал он.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров министры обменялись мнением, каким образом обе страны могут реагировать на эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта в России действует полный запрет на ввоз вина и виноматериалов из Молдавии и Грузии. Роспотребнадзор приостановил действие уже выданных санитарных заключений на продукцию, выпущенную на территории Молдавии и Грузии, а также распорядился принять меры по недопущению на территорию России вина и виноматериалов, изготовленных в Молдавии и Грузии.