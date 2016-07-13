Аваков анонсировал новые задержания копателей янтаря, "работающих" в заповедниках

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на брифинге в Киеве.

«Это первый этап. Я специально говорю языком анонсов, так как задача полиции - не только задерживать, пресекать, но и предупреждать», - подчеркнул Аваков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июля, спецподразделения Национальной полиции в Ривненской области провели спецоперацию, в ходе которой была задержана группа незаконных копателей янтаря и изъята бронемашина МТЛБ.

Аваков написал в Facebook: «Сегодня под утро спецподразделения Нацполиции зашли на дальние острова в Ривненском заповеднике (это Рокитновский район, непроходимые болота) и задержали группу незаконных старателей, оказавших сопротивление спецназу. Бронемашина МТЛБ изъята, задержаны несколько человек».