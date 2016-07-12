Подозреваемый во взяточничестве замглавы Минздрава Василишин вышел из СИЗО

Такую информацию подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет Украинская правда.

По ее словам, залог за Василишина внесли в понедельник.

Она также рассказала, что во вторник должно состояться заседание относительно отвода судьи, о котором заявила сторона защиты.

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"Из-за этого на завтра перенесли рассмотрение дела об отстранении от должности Василишина", - рассказала Максимец.

Как сообщалось, Василишина вместе с главным врачом урологического отделения Александровской больницы Киева Юрием Серняком задержали в ночь на 8 июля по подозрению во взяточничестве. Во время обыска у злоумышленников было изъято более 50 тыс. долл., 320 тыс. грн и 2,5 тыс. евро.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Василишин организовал систему поборов с врачей. В частности, он получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы, руководителем которого он был ранее. 8 июля Кабинет министров отстранил Василишина от должности заместителя министра здравоохранения.

В тот же день Днепровский райсуд применил к Василишину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 2 млн 856 грн.

11 июля за него внесли залог.