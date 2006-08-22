Жители Новобогдановки требуют предоставить им статус участников войны

Запорожский областной совет планирует компенсировать жителям Новобогдановки ущерб, причиненный взрывами боеприпасов.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Запорожской областной государственной администрации Николай ФРОЛОВ, сообщает радио "Свобода".

Накануне жители села направили в сельсовет около полутысячи заявлений с требованием компенсации ущерба.

Также они требуют выделить средства на ликвидацию военных складов возле села и законсервировать нефтебазу.

Жители Новобогдановки, в частности, требуют предоставить им статус участников войны, признать территорию села экологически загрязненной зоной с выплатой 25% компенсации и обеспечить бесплатное лечение и медицинское обслуживание.

При этом они также требуют обеспечивать им бесплатное оздоровление ежегодно.

Как сообщал УНИАН, 19 августа на складах боеприпасов неподалеку от села Новобогдановка взорвались боеприпасы, после чего начался пожар. С территории воинской части эвакуированы все работники и жители окружающих сел.

Нынешнее чрезвычайное происшествие на военных складах под Новобогдановкой стало третьим подобным происшествием за последние 2,5 года.