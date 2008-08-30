Павленко подписал приказы о выплате вознаграждений олимпийцам

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО подписал приказы Министерства о выплате вознаграждений спортсменам национальной сборной команды Украины, которые заняли призовые места на Играх ХХІХ Олимпиады в Пекине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что гордится украинскими спортсменами, которые доказали всему миру, что Украина остается спортивной нацией.

«Мы верили в успешное выступление наших спортсменов, поэтому соответствующие средства были заложены в бюджет в необходимом объеме и никаких проблем, связанных со своевременной выплатой вознаграждений не может быть», – отметил министр.

В частности, спортсменам по вольной борьбе Василию ФЕДОРИШИНУ, Андрею СТАДНИКУ (серебряные призеры Олимпиады), Ирине МЕРЛЕНЕ и Тарасу ДАНЬКО (бронзовые призеры) будет выплачено вознаграждение на общую сумму 1 млн. 700 тыс. грн. Вознаграждение тренеров составляет 850 тыс. грн.

Стрелок из лука Виктор РУБАН (олимпийский чемпион) получит вознаграждение в размере 700 тыс. грн., а его тренеры на общую сумму 350 тыс. грн.

Спортсменки по тяжелой атлетике Ольга КОРОБКА (серебряный призер) и Наталия ДАВЫДОВА (бронзовый призер) получат вознаграждение на общую сумму 850 тыс. грн., тренеры – 425 тыс. грн.

Боксеры Василий ЛОМАЧЕНКО (олимпийский чемпион) и Вячеслав ГЛАЗКОВ (бронзовый призер) – 1 млн. 50 тыс. грн., их тренеры – 525 тыс. грн.

Дзюдоист Роман ГОНТЮК (обладатель “бронзы”) – 350 тыс. грн., тренеры – 175 тыс. грн.

Спортсмены по пулевой стрельбе Артур АЙВАЗЯН и Александр ПЕТРИВ (обладатели олимпийского “золота”) и Юрий СУХОРУКОВ (серебряная медаль) – 1 млн. 900 тыс. грн., тренеры – 950 тыс. грн.

Борец греко-римского стиля Армен ВАРДАНЯН, который завоевал на Олимпиаде “бронзу”, – 350 тыс. грн., тренеры – 175 тыс. грн.

Бронзовый призер по художественной гимнастике Анна БЕССОНОВА – 350 тыс. грн., ее тренеры – 175 тыс. грн.

Легкоатлеты Наталия ДОБРЫНСКАЯ (олимпийская чемпионка), Ирина ЛИЩИНСКАЯ (серебряный призер), Наталия ТОБИАС, Елена АНТОНОВА, Денис ЮРЧЕНКО (все - бронзовые призеры) – 2 млн. 250 тыс. грн. Их тренеры – 1 млн. 125 тыс. грн.

Бронзовый призер Леся КАЛИТОВСКАЯ (велотрек) – 350 тыс. грн., тренеры – 175 тыс. грн.

Призер по современному пятиборью Виктория ТЕРЕЩУК (“бронза”) – 350 тыс. грн., ее тренеры – 175 тыс. грн.

Спортсмены, которые заняли призовые места в гребле на байдарках и каноэ Инна ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ (обладательница олимпийского “золота”) и Юрий ЧЕБАН (бронзовый призер) – 1 млн. 50 тыс. грн. Их тренеры – 525 тыс. грн.

Фехтовальщицы на саблях Галина ПУНДИК, Ольга ХАРЛАН, Елена ХОМРОВА и Ольга ЖОВНИР, которые завоевали на Олимпиаде золотые медали, – 2 млн. 800 тыс. грн. Их тренеры – 1 млн. 400 тыс. грн.

Бронзовые медалисты Олимпиады Илья КВАША и Алексей ПРИГОРОВ (прыжки в воду) – 700 тыс. грн., а их тренеры – 350 тыс. грн.

Напомним, что в канун Олимпиады правительством был увеличен размер денежных вознаграждений чемпионам и призерам Олимпийских игр – сейчас чемпион получает 700 тыс. грн., серебряный призер – 500 тыс. грн., а бронзовый призер – 350 тыс. грн. Вознаграждение тренерам составляет 50% от суммы вознаграждения спортсмена.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины на летних олимпийских играх в Пекине завоевала 27 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых.