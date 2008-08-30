Певице Тамаре Гвердцители рекомендовали воздержаться от пения на грузинском языке на песенном конкурсе Первого канала "Пять звезд".

Как пишет сегодня газета "Твой день", такую рекомендацию организаторы конкурса объяснили желанием избежать неоднозначной реакции зрителей из-за последних событий в Южной Осетии и Абхазии. В итоге Гвердцители выступила в концертном зале "Фестивальный" с лирической песней "Вечная любовь".

Сегодня стало известно, что Народная артистка Советского Союза и Грузии Нани Брегвадзе отменила свой юбилейный концерт в Петербурге, который должен был пройти в конце сентября. Сама она никак не комментирует отказ, а ее администратор ограничилась словами "И так ясно, почему".

Эхо Москвы