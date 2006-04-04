На Благовещение в Киеве выпадет снег

5 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков облачно с прояснениями. В западных, северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях местами небольшие, в Прикарпатье умеренные дожди, отдельные грозы. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на севере Левобережья и в Карпатах 0-3° мороза, днем 9-14° тепла, в южной части местами 17-20°. В Закарпатье небольшой дождь, местами гроза. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в горах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6-7 апреля будет облачно с прояснениями. 6 апреля временами дожди, в Карпатах и в Закарпатье сильные осадки, в Крыму, южных и восточных областях без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14° тепла, в южной части 15-20°, в западных областях 5-10° тепла.

7 апреля дождь, в северных областях местами с мокрым снегом, в западной части прекращение осадков. Температура ночью 2-7° тепла, в северных областях от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях до 5° мороза; днем в западных, северных и центральных областях 5-10° тепла, на остальной территории 12-17°. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Закарпатье 6 апреля дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. 7 апреля без существенных осадков; температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 8-13° тепла (в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла).

8-9 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 8 апреля 7-12°, в Закарпатье 11-16°, 9 апреля в Украине повышение дневной температуры на 2-4°.

В г. Киеве и области 5 апреля облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, отдельные грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°, по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

6-7 апреля облачно с прояснениями. 6 апреля ночью небольшой, днем умеренный дождь, отдельные грозы; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

7 апреля ночью пройдет дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с; понижение температуры ночью до 4° тепла-1° мороза, днем до 5-10° тепла.

8-9 апреля без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 8 апреля 7-12° тепла, 9 апреля 10-15°.