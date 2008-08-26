На закрытие шахты им.Маркса денег нужно больше, чем на ее восстановление
Объясняет министр
На закрытие шахты им. Карла Маркса (г. Енакиево, ГП «Орджоникидзеуголь») потребуется почти на 70 млн. грн. больше, чем на ее реконструкцию и восстановление после аварии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Донецке глава Министерства угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.
По его словам, окончательное решение о дальнейшей судьбе этой шахты не принято, «потому что не подписан еще акт государственной комиссии по расследованию аварии».
«Но я, например, склоняюсь к тому, чтобы найти то ли инвестора, то ли из Государственного бюджета средства, чтобы все-таки ее не закрывать», - сказал В.ПОЛТАВЕЦ. Он объяснил свою позицию тем, что закрытие данной шахты обойдется дороже ее восстановления. Министр отметил, что закрытие будет стоить «по предварительным подсчетам, примерно где-то 270 млн. грн., а на реконструкцию, по моим приближенным данным, по моему опыту - нужно где-то 180-200 млн. грн.».
Высокую стоимость закрытия данного угольного предприятия В.ПОЛТАВЕЦ объяснил тем, что «это не отдельная какая-то шахта, стоящая где-то в степи, и она берется и закрывается, она очень связана гидравлически со всеми соседними шахтами, в том числе и с действующими».
«Поэтому само закрытие шахты включает очень много объектов, которые надо построить, - акцентировал министр. - Это и новые водоотливы, очень сложная экология затратная, ну и целый ряд технических мероприятий, которые сегодня очень дороги, но их необходимо выполнить, если цивилизованно закрывать». «Поэтому в центральном районе Донбасса, где все шахты гидравлически связаны между собой, вопросы закрытия - очень серьезные вопросы», - заключил В.ПОЛТАВЕЦ.
Справка УНИАН. 8 июня 2008 года на шахте им. Карла Маркса в Енакиево (Донецкая обл.) произошел взрыв, в результате которого были разрушены надземные строения шахты. От взрывной волны на поверхности пострадали 5 человек. В момент аварии под землей находились 37 человек, из которых 24 - были спасены и один горняк был поднят без признаков жизни. Во время взрыва сорвалась и упала в нижнюю часть шахтного ствола людская клеть, в которой находились, по оценкам специалистов, до 12 горняков. За время поисковых работ в зумпфовой части людского ствола найдены фрагменты тел погибших горняков и направлены на экспертизу. Ликвидация последствий аварии продолжается.