Резонансное ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": суд отпустил Федорко под личные обязательства
Суд вынес решение отпустить бывшего директора по грузовым перевозкам "Укрзализныци" Федорко, который въехал в машину журналиста Макса Левина, под личное обязательство.
Такое решение вынес Киево-Святошинский суд, передает LB.ua.
Заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не разглашались личные данные и материалы досудебного следствия.
Прокуратура просила отпустить его под личное обязательство.
Читайте такжеСМИ показали, как живет чиновник "Укрзализныци" - участник резонансного ДТП под Киевом (фото)Как сообщал УНИАН, 3 июля на автодороге Боярка-Забирье автомобиль фотокорреспондента Макса Левина попал в ДТП. Столкновение произошло из-за выезда на встречную полосу автомобиля Audi Q7, водитель которого был пьян. Автобилем управлял директор по грузовым перевозкам "Укрзализныци" Иван Федорко.
3 июля силовики смогли вручить Федорко, который находится в больнице, подозрение о совершении уголовного преступления согласно ч.1 ст. 286 и взяли кровь на анализ.