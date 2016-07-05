Шеф-редактора "Радио Вести" уличили в сепаратизме и насмешках над смертями военных
Новый шеф-редактор "Радио Вести" Ирина Гаврилова, которая была назначена на должность в конце июня, шокировала своими откровенными сепаратистскими сообщениями в Facebook.
На ее антиукраинскую позицию сразу обратили внимание журналисты и народные депутаты, передает ТСН.
Отметим, на момент написания новости шеф-редактор "Радио Вести" уже удалила свою страницу из соцсети, однако сохранены скриншоты ее сообщений.
В своих постах Гаврилова откровенно насмехалась над гибелью украинских военных на фронте, а также высказывала негатив в отношении Украины в целом. Например, когда в АТО погиб доброволец Василий Слипак, Гаврилова розшерила у себя эту новость и издевательски написала "Пливээ кааачааа".
В другом посте она назвала Революцию Достоинства "антиконституционным переворотом". "Вообще дико смотреть, как День Конституции празднуют те, кто нарушил ее, организовав антиконституционный переворот 2014 года", - говорится в посте Гавриловой.
Несмотря на то, что Гаврилова уже удалила свою страницу из соцсети, нардепы обратились к председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой проверить ее антиукраинскую позицию.
Читайте такжеПосле скандала с бранью в прямом эфире "Подробности" сообщили об увольнении Столяровой
"Этот человек открыто проявляет радость к гибели патриотов Украины и негатив к Украине в целом", - говорится в обращении Борислава Березы.
Отметим, ранее Гаврилова работала в отделе Комитета региональных медиа Администрации президента во время правления Виктора Януковича. Кроме того, шесть лет подряд она занимала должность заместителя главного редактора газеты "Киевский телеграф", работала в газетах "День", "Аргументы и Факты", а также обозревателем в информагентстве "Голос.UA".
Напомним, ранее шеф-редактор "Подробностей недели" Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное выражение. Столярова прервала трансляцию с Майдана Независимости словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.
Затем Столярова получила "билет в одну сторону" и под надзором сотрудников Службы безопасности Украины покинула территорию нашего государства.