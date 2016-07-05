Шеф-редактора "Радио Вести" уличили в сепаратизме и насмешках над смертями военных

На ее антиукраинскую позицию сразу обратили внимание журналисты и народные депутаты, передает ТСН.

Отметим, на момент написания новости шеф-редактор "Радио Вести" уже удалила свою страницу из соцсети, однако сохранены скриншоты ее сообщений.

В своих постах Гаврилова откровенно насмехалась над гибелью украинских военных на фронте, а также высказывала негатив в отношении Украины в целом. Например, когда в АТО погиб доброволец Василий Слипак, Гаврилова розшерила у себя эту новость и издевательски написала "Пливээ кааачааа".

В другом посте она назвала Революцию Достоинства "антиконституционным переворотом". "Вообще дико смотреть, как День Конституции празднуют те, кто нарушил ее, организовав антиконституционный переворот 2014 года", - говорится в посте Гавриловой.

Несмотря на то, что Гаврилова уже удалила свою страницу из соцсети, нардепы обратились к председателю СБУ Василию Грицаку с просьбой проверить ее антиукраинскую позицию.

Читайте такжеПосле скандала с бранью в прямом эфире "Подробности" сообщили об увольнении Столяровой

"Этот человек открыто проявляет радость к гибели патриотов Украины и негатив к Украине в целом", - говорится в обращении Борислава Березы.

Отметим, ранее Гаврилова работала в отделе Комитета региональных медиа Администрации президента во время правления Виктора Януковича. Кроме того, шесть лет подряд она занимала должность заместителя главного редактора газеты "Киевский телеграф", работала в газетах "День", "Аргументы и Факты", а также обозревателем в информагентстве "Голос.UA".

Напомним, ранее шеф-редактор "Подробностей недели" Столярова оказалась в центре громкого скандала. Во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное выражение. Столярова прервала трансляцию с Майдана Независимости словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Затем Столярова получила "билет в одну сторону" и под надзором сотрудников Службы безопасности Украины покинула территорию нашего государства.