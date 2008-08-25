Сколько денег получат олимпийцы за медали?

Заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК вчера во время приема в Украинском олимпийском доме в Пекинепоблагодарил всех спортсменов за их выступления и сообщил, что в июле 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, согласно которому, чемпионы и призеры Игор XXIX Олимпиады и их тренеры ежемесячно на протяжении 2-х лет будут получать за «золото» – 15 тыс. грн., за «серебро» – 12 тыс. грн., за «бронзу» – 10 тыс. грн.

Также правительство Украины увеличило вознаграждения, и теперь они составляют такую сумму: первое место – 700 тыс. грн., второе место – 500 тыс. грн., третье место – 350 тыс. грн.

Председатель правления ОАО «Родовидбанк» Денис ГОРБУНЕНКО также порадовал олимпийцев: еще до Олимпийских игор было принято решение, что Олимпийский чемпион от банка получит 50 тыс. грн., серебряный призер – 35 тыс. грн., бронзовый – 25 тыс. грн.

Свои подарки получили и волонтеры, которые на протяжении всей Олимпиады были рядом с украинским штабом.