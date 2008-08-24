В Одессе состоялся парад войск по случаю Дня Независимости

Сегодня в 10.00 состоялся праздничный парад войск и боевой техники по случаю Дня Независимости не только на столичном Крещатике, но и на центральной площади Одессы - Куликовом поле.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественным маршем по площади прошли перед руководством региона и командованием Южного оперативного командования Вооруженных Сил Украины, десятками тысяч одесситов и гостей города воины лучших воинских соединений Южного оперативного командования, 5-го Воздушного корпуса, Западной военно-морской базы Военно-Морских Сил, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, внутренних войск МВД Украины и другие.

В праздничном параде, который принял командующий войсками Южного оперативного командования ВСУ генерал-лейтенант Петр ЛИТВИН, приняли участие более полутора тысяч военнослужащих и 46 единиц боевой техники: реактивные системы залпового огня “Град”, зенитно-ракетные комплексы “Оса”, танки, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и т.д.

Многие образцы современной военной техники и вооружения еще с 21 августа были выставлены для осмотра на Куликовом поле и военном аэродроме Школьный, на южной околице областного центра. На причалах Практической гавани Одессы жители и гости города смогли побывать на военных кораблях и бронекатерах Западной военно-морской базы. Возле обзорных площадок с боевой техникой функционировали также четыре полевые кухни – было организовано угощение солдатской кашей жителей и гостей Одессы.

По случаю Дня Независимости в 22.00 прозвучат пушечные залпы с огневой позиции в парке Победы.