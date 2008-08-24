В Белой Церкви ко Дню Независимости закрыли парк «Александрия»

В Белой Церкви Киевской области из-за торжества к Дню Независимости Украины закрыли для посетителей парк «Александрия».

Как передает корреспондент УНИАН, в парке усилены наряды милиции, вход для граждан без специальных приглашений запрещен.

Как сообщили представители органов внутренних дел, на сегодняшний день в «Александрии» предусмотрено проведение торжеств по случаю Дня Независимости, организованных Киевской облгосадминистрацией.

Никаких специальных объявлений на входах в парк об ограничении доступа граждан нет.

Дендропарк «Александрия» принадлежит Национальной академии наук Украины.