В Белой Церкви ко Дню Независимости закрыли парк «Александрия»
01:32, 24 августа 2008Общество
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Вход только по спецразрешениям
В Белой Церкви Киевской области из-за торжества к Дню Независимости Украины закрыли для посетителей парк «Александрия».
Как передает корреспондент УНИАН, в парке усилены наряды милиции, вход для граждан без специальных приглашений запрещен.
Как сообщили представители органов внутренних дел, на сегодняшний день в «Александрии» предусмотрено проведение торжеств по случаю Дня Независимости, организованных Киевской облгосадминистрацией.
Никаких специальных объявлений на входах в парк об ограничении доступа граждан нет.
Дендропарк «Александрия» принадлежит Национальной академии наук Украины.
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