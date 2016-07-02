В военной прокуратуре считают, что ситуацию с делом айдаровца Лихолита перенесли в политическую плоскость

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Андрей Филюк.

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«Процесс из правовой сферы переместили в политическую. Используют зал суда для определенных своих политических амбиций, для своего пиара. Мы получили решение суда, по моему мнению, законное... Если человек не согласен с решением суда или они считают, что доказательства прокуратуры были рассмотрены односторонне или недостаточно, то для этого есть предусмотренная законом процедура. Нужно подать через Печерский райсуд апелляцию на решение судьи, тогда будет разбирательство в апелляционном суде», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, активисты и народные депутаты, которые заблокировали Печерский районный суд Киева в знак протеста против ареста на 2 месяца бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита с позывным «Батя», требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить его из-под ареста.

Они всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца».

По словам народного депутата от «Самопомочи» Егора Соболева, требование протестующих - военная прокуратура должна попросить суд изменить меру пресечения для Лихолита и выпустить его из-под ареста.

Он сообщил о намерении «айдаровцев» перекрыть Крещатик и организовать автогруппу для поездки домой к президенту Петру Порошенко.