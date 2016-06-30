По уровню торговли людьми Украина оказалась наряду с Афганистаном и Тунисом - отчет США

Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США «О торговле людьми» 2016 года.

Украина в четвертый раз подряд отнесена к контрольному списку второй группы и попадает в перечень тех стран, которые не в полной мере соответствуют минимальным стандартам, чтобы положить конец торговле людьми.

В докладе отмечается, что украинские жертвы подвергаются сексуальной эксплуатации и принудительному труду в Украине, а также в России, Польше, Турции, Соединенных Штатах, других частях Европы, Центральной Азии и Среднего Востока. Украинские женщины и дети страдали от торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации в пределах своей страны. Определенное количество украинских детей и уязвимых взрослых подвергались принудительному попрошайничеству.

Небольшое количество граждан иностранных государств, в том числе Молдовы, России, Вьетнама, Узбекистана, Пакистана, Камеруна и Азербайджана, подвергались в Украине принудительному труду в различных сферах.

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В докладе отмечается, что примерно 82-200 тыс. детей-сирот, находящихся в государственных приютах-интернатах, особенно уязвимы перед торговлей людьми.

Вместе с тем, обращается внимание на то, что конфликт на востоке Украины, подогреваемый российской агрессией, привел к перемещению около 2 миллионов людей, которые являются чрезвычайно уязвимыми перед эксплуатацией. Были сообщения о похищениях женщин и девушек из охваченных конфликтом районов с целью сексуальной эксплуатации и принудительного труда.

За отчетный период различные источники, в том числе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, сообщали об участии детей в возрасте до 15 лет в активных боевых действиях объединенных российско-сепаратистских сил. Детей от 15 до 17 лет часто привлекали к участию в военизированных молодежных группах, где их учили носить и применять оружие. А уже тех, кто имел успехи в подготовке, поощряли создавать собственные разведывательные и диверсионные группы и участвовать в боевых действиях.

Авторы доклада советуют Украине решительно расследование и привлекать к ответственности лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе государственных чиновников.

«Украина должна обеспечить адекватные ресурсы для полноценного внедрения национального плана действий на 2016-2020 годы в борьбе с торговлей людьми», - отмечается в докладе.

Так, авторы отчета поместили Украину наряду с Афганистаном, Конго, Кубой, Пакистаном, Таиландом и Тунисом.