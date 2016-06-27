Украина подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС в сфере юстиции

Соглашение было подписано в понедельник в Брюсселе генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и президентом Евроюста Мишелем Конинксом (Michèle Coninsx), передает собственный корреспондент УНИАН.

Соглашение создает правовую основу для использования Украиной возможностей Евроюста, предусматривающее повышение эффективности компетентных органов Украины и ЕС в расследовании и преследовании тяжких преступлений транснационального характера, в частности, терроризма, незаконного оборота наркотиков, торговли людьми, коррупции, киберпреступности, отмывания средств, мошенничества и других преступлений, совершенных с участием трансграничных преступных организаций.

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Документом предусмотрено сотрудничество в форме создания совместных следственных групп, оперативного обмена информацией, координации действий по противодействию трансграничной преступности, содействию сбору доказательств, проведения других процессуальных действий и оказания правовой помощи, разрешения конфликта юрисдикций.

Кроме того, Украина сможет направить в секретариат Евроюста прокурора связи, что повысит эффективность сотрудничества.

Соглашение вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины.

Переговоры по этому документу были начаты еще в 2006 году и являются одним из критериев Плана действий по либерализации ЕС визового режима.