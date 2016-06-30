У берегов Ливии задержали танкер, среди членов экипажа есть украинцы - МИД РФ

Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

По полученным данным, среди членов экипажа судна пять россиян, граждане Украины и Греции.

Танкер был отконвоирован в военный порт Триполи. Там сейчас и находятся все моряки.

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Напомним, в начале марта члены экипажа задержанного в территориальных водах Ливии судна Captain Khayyam, среди которых были граждане Украины, были арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.