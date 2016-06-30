У берегов Ливии задержали танкер, среди членов экипажа есть украинцы - МИД РФ
18:23, 30 июня 2016Общество
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28 июня береговой охраной г. Завия в прибрежных водах Ливии задержали танкер "Теметерон", шедший под флагом Белиза - государства в Центральной Америке - с грузом бензина.
Танкер задержан у берегов Ливии / Фото chaniapost.eu
Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
По полученным данным, среди членов экипажа судна пять россиян, граждане Украины и Греции.
Танкер был отконвоирован в военный порт Триполи. Там сейчас и находятся все моряки.
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Напомним, в начале марта члены экипажа задержанного в территориальных водах Ливии судна Captain Khayyam, среди которых были граждане Украины, были арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.
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