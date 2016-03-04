В Ливии арестовали экипаж танкера с украинцами: подозревается в контрабанде нефтепродуктов

Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

«В настоящее время все члены экипажа указанного судна арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и содержатся под стражей в одном из ливийских пенитенциарных заведений, которое находится под контролем официальных властей г.Триполи», - отмечается в сообщении.

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По делу продолжается досудебное расследование.

МИД поддерживает постоянную связь с официальными чиновниками Триполи и представителями судовладельца.

Кроме того, налажена координация с внешнеполитическими ведомствами государств, граждане которых также входят в состав экипажа Captain Khayyam. Во взаимодействии с судовладельцем проводится работа по обеспечению экипажа судна квалифицированной адвокатским защитой.

«Посольство Украины в Ливии принимает все возможные меры для мониторинга условий содержания украинских моряков, прорабатывается вопрос посещения в ближайшее время украинскими дипломатами арестованных соотечественников», - говорится в сообщении.

В МИД сообщили, что 23 февраля по решению Генеральной прокуратуры Ливии на стадии досудебного расследования была освобождена из-под стражи по «гуманитарным соображениям» гражданка Украины, член экипажа судна, которая при содействии украинской дипмиссии в Ливии вернулась в Украину.

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Как сообщали СМИ, в середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam, шедшее под флагом Сьерра-Леоне, среди членов экипажа которого пять граждан Украины, а также граждане Турции и Азербайджана.