Памятник советскому генералу Ватутину возле Рады не подлежит демонтажу - Вятрович

Об этом сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на круглом столе в ВР, передает 112.ua.

"Памятник Ватутину не подлежит демонтажу. Исходя из того, что Ватутин - один из участников борьбы за освобождение Украины от нацистских захватчиков. Там могила генерала. И, соответственно, не подлежит", - сообщил Вятрович.

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Напомним, в апреле 2015 г. Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Демонтаж всех памятников и мемориальных знаков, как и переименование улиц и городов в Украине, планировали завершить до 21 мая 2016 года.

По состоянию на апрель 2016 года в Украине демонтировано 1018 памятников Ленину и 148 монументов другим советским деятелям.

Никола́й Фёдорович Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, руководил операцией по освобождению Киева от нацистских оккупационных войск.