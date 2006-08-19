Цена газа на 2007 год будет приемлемой

«Цена на газ на 2007 год будет формироваться с учетом взаимных интересов сторон, которые принимают участие в этом процессе. Безусловно, она будет приемлемой для нашего общества и для нашей экономики», - сказал в пятницу в эфире телеканала «1+1» министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины, он отметил, что существенного повышения цен в следующем году не будет.

Относительно цены на газ до конца текущего года Ю.БОЙКО сказал, что цена, озвученная премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а это 95 долларов за тысячу кубометров, будет выдержана до конца года. «В цене 95 долларов нет политической составляющей. Все просчитано согласно рыночному подходу к формированию цены, начиная от границы Узбекистан-Туркменистан и заканчивая транзитом газа по нашей территории. Существует около десяти факторов, которые определяют цену. Совокупность этих факторов дает нам право дать обществу уверенность, что мы удержим цену до конца года», - сказал министр.