В Киеве суд арестовал подозреваемого в убийстве демобилизованного участника АТО прошлой осенью

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Обосновывая ходатайство, прокурор, в частности, отметил, что после совершения преступления подозреваемый длительное время скрывался от органов следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Кроме того, не исключены риски того, что он может влиять на свидетелей в уголовном производстве, а также совершать другие уголовные правонарушения», - проинформировали в прокуратуре.

Исходя из этого, суд поддержал позицию прокурора и применил в отношении подозреваемого самую строгую меру пресечения, а именно содержание под стражей без права на залог.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 сентября 2015 года в Святошинском районе Киева в результате наезда автомобилем от полученных травм в больнице скончался участник АТО Приходько. Инцидент произошел после столкновения ветеранов АТО с группой агрессивных людей, один из которых во время попытки скрыться с места происшествия на авто совершил наезд, протащил пострадавшего под машиной около 300 м и скрылся с места преступления.

В декабре Киевсовет по просьбе городского Союза ветеранов АТО и матери погибшего Ирины Приходько направила запрос министру внутренних дел и генеральному прокурору с просьбой взять на личный контроль расследование дела об убийстве Приходько.

3 марта на пленарном заседании Киевсовета заместитель прокурора Киева Анатолий Корж сообщил, что Евгений Корнейко, подозреваемого в убийстве бойца 12-го батальона Приходько, объявлен в розыск.

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В свою очередь начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что правоохранители собрали достаточно доказательств причастности Корнейко к гибели Приходько.

Корж добавил, что, кроме того, осуществляется досудебное расследование против Артура Бирюка и Корнейко относительно совершения ими 27 сентября 2015 года грубого нарушения общественного порядка и причинение трем лицам телесных повреждений.