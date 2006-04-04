В Крыму продолжают убивать людей РПУ

В Крыму найден мертвым член Республиканской партии Украины, который баллотировался в Феодосийский горсовет и в Верховный Совет автономии, Николай Барышев.

Об этом сказано в заявлении президиума Политсовета РПУ, переданном УНИАН.

Республиканская партия Украины вынуждена повторно обратить внимание Президента Украины и силовых ведомств на ситуацию, сложившуюся в последнее время в Крыму, сказано в документе.

РПУ отмечает, что «прошла всего неделя со дня смерти республиканца Анатолия Симоненко, участвовавшего в выборах председателя поселкового совета пгт. Мирный и победившего в них. 3 апреля вновь найдено тело кандидата в местную власть Крыма. Убитый – член РПУ Николай Барышев - баллотировался в Феодосийский горсовет и в Верховный Совет Автономной республики Крым».

По мнению республиканцев, «беззаконие, творящееся в Крыму, внушает серьезные опасения. В день голосования решением теризбиркома был снят с выборов кандидат в мэры Симферополя, член РПУ Александр ГРЕСС. Хотя позже суд признал решение теризбиркома недействительным». РПУ высказывает обеспокоенность этой цепью произошедших событий.

Президиум Политсовета Республиканской партии решительно настаивает на проведении тщательного расследования убийств кандидатов в депутаты, совершенных в последнее время в Крыму. Члены президиума призывают Президента Украины незамедлительно принять меры для наведения порядка на полуострове и восстановления власти закона в АРК.