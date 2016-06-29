Под Одессой появились солнечные часы, на которых изображены достопримечательности Украины (фото)

В этот раз кузнецы выковали солнечные часы, передает местный сайт 048.

На часах изображены все самые яркие достопримечательности Украины.

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Отмечается, что такой подарок был сделан городку ко Дню Конституции Украины.

Напомним, 28 июня в Украине отмечали 20-ю годовщину с момента, как действующая Конституция страны вступила в силу.