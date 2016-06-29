Под Одессой появились солнечные часы, на которых изображены достопримечательности Украины (фото)
20:00, 29 июня 2016Общество
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В Южном Одесской области появился новый объект в парке кованных скульптур.
Под Одессой появились солнечные часы / 048.ua
В этот раз кузнецы выковали солнечные часы, передает местный сайт 048.
На часах изображены все самые яркие достопримечательности Украины.
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Отмечается, что такой подарок был сделан городку ко Дню Конституции Украины.
Напомним, 28 июня в Украине отмечали 20-ю годовщину с момента, как действующая Конституция страны вступила в силу.
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