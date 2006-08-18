Ющенко открыл памятник гетману Даниилу Апостолу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО открыл памятник гетману Украины Даниле Апостолу в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник гетману Даниле Апостолу открыли рядом с церковью Преображения Господня, где похоронен сам гетман. Памятник представляет собой бюст гетмана, рядом с которым находятся казацкие фляга, бандура и другие вещи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на церемонии открытия В.ЮЩЕНКО отметил значительную роль этого исторического деятеля в становлении украинской государственности. Он напомнил, что Данила Апостол был последним выборным гетманом Украины. «Он заботился о нации, делал все, чтобы видеть Украину единой в тот период, когда почти никто не верил в это, когда страну раскромсали», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня украинскому обществу следует брать уроки из тех времен и не оставаться безразличным к спекуляциям на тему сепаратизма или федерализма. «Я просил бы вас сегодня быть консолидированными, сплоченными вокруг украинских принципов, украинских позиций», – сказал Президент, обращаясь к обществу.

Он поблагодарил министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и председателя Полтавской облгосадминистрации Валерия АСАДЧЕВА за возрождение украинских традиций и помощь в сооружении памятника.

После церемонии открытия памятника Президент отправился осматривать выставочные павильоны Сорочинской ярмарки.

По окончании поездки глава государства отбудет в Крым, где будет работать в своей летней резиденции.

Справка УНИАН. Данила Апостол (1654-1734) был одним из самых авторитетных полковников во времена гетмана Ивана Скоропадского. После смерти гетмана Данила Апостол продолжил дело И.Скоропадского в борьбе за автономные права Украины. Данила Апостол был гетманом Левобережной Украины с 1727. Упорядочил местную администрацию, реформировал судопроизводство. При жизни много жертвовал на строительство и содержание храмов. Похоронили Данилу Апостола в возведенной за его средства церкви Преображения Господня в Больших Сорочинцах под Миргородом.