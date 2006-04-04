Укранцы снова будут есть беларусское мясо

Государственный департамент ветеринарной медицины Украины намерен 4-5 апреля т.г. снять запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Беларуси. Об этом УНИАН сообщил председатель департамента Иван БИСЮК.

По его словам, запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Беларуси будет снят «сегодня - завтра». «Мы с ними договорились по принципиальным вопросам», - сказал И.БИСЮК, добавив, что «белорусская сторона будет сопровождать каждую партию продукции соответствующими документами».

Относительно запрета на ввоз мяса и мясопродуктов из Молдовы и Польши И.БИСЮК отметил, что на сегодня к этим странам много вопросов. «Запрет будет снят еще не скоро», - добавил он. По его словам, в 20 числах апреля должна состояться встреча с польской стороной для обсуждения ситуации.

Как сообщал УНИАН, Украина с 26 марта временно запретила импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.