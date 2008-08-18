В подтопленных скотомогильниках сибирская язва не выявлена

Анализы всех без исключения проб почвы, отобранных из скотомогильников в Ивано-Франковской области, дали отрицательные результаты относительно наличия в них спор сибирской язвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления ветеринарной медицины в Ивано-Франковской области Александр СТРАТИЙЧУК.

По его словам, «пробы почвы были отобраны из всех 365 скотомогильников края, в том числе из 11 тех, которые были подтоплены во время паводка”.

А.СТРАТИЙЧУК отметил, что “отсутствие положительных результатов анализов означает, что скоту, который будут выпасать рядом, а следовательно и людям, сибирская язва не угрожает, но, конечно, для полной гарантии (ведь одиночные споры этой инфекции могут жить в почве и десятки лет) доступа туда животным и людям и в дальнейшем не должно быть. Рвы и ограждения вокруг скотомогильников нужно обновить”.

Начальник ГУ ветмедицины отметил, что Государственная ветеринарная служба держит под контролем эпизоотическую ситуацию в области. «На сегодня о какой-то реальной опасности вспышек инфекций говорить, к счастью, не приходится, – добавил он. - Если и возникают случаи тех или иных заболеваний скота, то их уровень не выше, чем был на это время в прошлом году, и они не связаны с последствиями наводнения”.

А.СТРАТИЙЧУК также сообщил, что, “поскольку до паводка не все поголовье крупного рогатого скота, коз, овец и коней по различным причинам охватили плановыми профилактическими мероприятиями, то теперь и этих животных прививают от сибирской язвы, свиней - от классической чумы”.

Путем подворных обходов обследован уже весь скот в хозяйствах жителей пострадавших от наводнения сел и поселков края, отметил он.

Как сообщал УНИАН, санэпидемиологи Прикарпатья заявляли, что не исключают вспышки сибирской язвы у скота, который находится на подтопленных территориях.

Заместитель главного санитарного врача Ивано-Франковской области Мария БОЙКО сообщила, что медики опасаются вспышки сибирской язвы у скота, поскольку водой были затоплены скотомогильники, в которых могли быть захоронены больные животные.

*** Сибирская язва - острое инфекционное заболевание животных и людей. Возбудителем его является бацилла, способная длительное время сохраняться в виде спор в воде, пищевых продуктах и почве (до 70 лет), сохраняя способность развиваться, попав в благоприятные условия - организм животного или человека. Инкубационный период длится 2-14 дней.