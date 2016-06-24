В Днепре представительство ООН организовало фестиваль для переселенцев к Международному дню беженца

По словам организаторов, акция приурочена к Международному дню беженца, который отмечается в июне, сообщает Радио Свобода.

Возле летнего театра в центральном парке имени Шевченко собрались десятки переселенцев из Донбасса и Крыма, которые сейчас проживают на Днепропетровщине, в частности семьи с детьми, которые получают помощь от международных благотворительных организаций.

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Участниками акции также стали волонтеры, которые принимают участие в поддержке переселенцев. Они держали в руках плакаты с надписями: «Я поддерживаю беженцев» и «Я поддерживаю переселенцев» на разных языках.

По словам руководителя офиса филиала Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Днепре Мулусева Мама, фестиваль организовали для того, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вынужденных переселенцев в Украине, оказать им помощь в адаптации к новым условиям жизни.

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Для семей вынужденных переселенцев подготовили развлекательно-познавательную программу, конкурсы с призами, для детей – провели бесплатные мастер-классы по рисованию и народным искусствам. В рамках фестиваля также открылось несколько тематических выставок – рисунков, созданных переселенцами на уроках живописи в координационном центре «Помощь Днепра», фотографий и рисунков детей-переселенцев, рукоделия, плакатов с историями переселенцев.

«Во многих странах миллионам людей пришлось оставить свои дома для поиска безопасного места. Многие из беженцев и временно перемещенных лиц находится в отчаянии и неуверенности. Именно так сейчас живут люди во многих странах. Такая ситуация в Сирии, Афганистане, а с недавнего времени – и в этой части Европы. Мы здесь вместе, чтобы напомнить о жизни беженцев, заверить их в нашей поддержке и показать, что мы сочувствуем», – сказал Мулусев Мама.

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Дети-переселенцы также посоревновались в конкурсе рисунков на асфальте, нарисовав символическое «Город мира». А для взрослых работали импровизированные консультационные центры бесплатной правовой помощи.

Сейчас, по официальным данным, на Днепропетровщине зарегистрировано 80 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.