Опрос для киевлян и гостей столицы: как вы относитесь к тому, что Киев принимает мусор из Львова после трагедии на местной свалке?

Предлагаем киевлянам и гостям столицы выразить свое мнение, как вы относитесь к тому, что Киев принимает мусор из Львова после трагедии на местной свалке?

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел обвал мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка". 31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

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После этого во Львовской области возникла другая проблема - с вывозом мусора. Сначала его вывозили в Житомир, но город не выдержал таких нагрузок.

После этого Киев вызвался помочь в решении проблемы с мусором во Львове.