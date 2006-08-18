Открылся IV Всемирный форум украинцев
11:31, 18 августа 2006Общество
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В работе форума принимают участие около 3,5 тыс. украинцев
В Киеве проходит IV Всемирный форум украинцев.
Торжественное открытие форума состоялось в 10.00 в Национальном дворце “Украина”.
В форуме принимают участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Всеукраинского координационного совета Михаил ГОРЫНЬ, президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ, министр культуры и туризма Украины Игорь ЛИХОВЫЙ, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.
Также в работе IV Всемирного форума украинцев в Киеве принимают участие около 3,5 тыс. украинцев из 43 стран.
Форум продлится до 20 августа.
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