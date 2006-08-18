Открылся IV Всемирный форум украинцев

В Киеве проходит IV Всемирный форум украинцев.

Торжественное открытие форума состоялось в 10.00 в Национальном дворце “Украина”.

В форуме принимают участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Всеукраинского координационного совета Михаил ГОРЫНЬ, президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ, министр культуры и туризма Украины Игорь ЛИХОВЫЙ, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Также в работе IV Всемирного форума украинцев в Киеве принимают участие около 3,5 тыс. украинцев из 43 стран.

Форум продлится до 20 августа.