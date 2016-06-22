Вспышка кишечных инфекций в Измаиле: Эпидемиологи объяснили, почему не стоит ожидать быстрого улучшения ситуации

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве здравоохранения.

Ссылаясь на данные Госсанэпидемслужбы, в Минздраве проинформировали, что на сегодня, 22 июня, из-за вспышки кишечной инфекции в Измаиле (Одесская область) за медицинской помощью обратились 538 человек, из них 309 - дети. В лечебных учреждениях города на стационарном лечении в состоянии средней тяжести находится 234 человека, из них 109 детей. Выписаны из лечебных заведений за время заболевания 304 человека.

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Эпидемиологи подчеркивают, что не следует рассчитывать на скорое окончание вспышки, так как от больных, а следовательно и из окружающей среды, выделяются различные возбудители. К тому же жаркая погода способствует сохранению вирусов в окружающей среде. В этих условиях очень важно строго соблюдать правила гигиены, отмечают специалисты.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования в Измаиле продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 19 июня мэр Измаила Андрей Абрамченко заявил, что причиной массового заболевания людей, по предварительным данным, стали возбудители ротовирусной и норовирусной инфекций, а также кишечная палочка. Это произошло из-за фекального загрязнения воды во время сильных ливней, которые прошли 14 июня.

Пострадавшие начали поступать в медучреждения с 16 июня.

По факту массового отравления людей в Измаильском районе открыто уголовное производство.

21 июня в МИНЗДРАВЕ проинформировали, что причиной массового отравления людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора к городской водопроводной сети в результате подтопления из-за сильных ливней.